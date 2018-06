Δάκρυα για Γουίλσιρ - H Άρσεναλ τον αποχαιρέτησε με πολύ συγκινητικό τρόπο

Στους «Κανονιέρηδες» πήγε πιτσιρίκι και τώρα φεύγει από αυτούς άνδρας. Έκανε την πρώτη εμφάνισή του ως επαγγελματίας το 2008 και μετά από δέκα χρόνια ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την ομάδα την οποία υπηρέτησε πιστά. Η Άρσεναλ θέλησε να δείξει την ευγνωμοσύνη της για την προσφορά του Γουίλσιρ στην ομάδα και έτσι γέμισε τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφιερώσεις σε αυτόν! Ξεχωρίζουν μια φωτογραφία με τον ίδιο σήμερα, αλλά και πριν από δέκα χρόνια, αλλά και ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του.

Thank you for everything, @JackWilshere - and all the best for the future#GoodLuckJack https://t.co/yVH6dvF93n