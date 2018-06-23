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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
23/06/18 - 08:00

Νέο χτύπημα στον Παναθηναϊκό - Ποιος κατέθεσε προσφυγή!

Πολλά τα προβλήματα!

Sportdog Team
Νέο χτύπημα στον Παναθηναϊκό - Ποιος κατέθεσε προσφυγή!
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Δεν έχουν τέλος τα προβλήματα για τον Παναθηναϊκό, καθώς ακόμη ένας παίκτης προστέθηκε στη μακρά λίστα εκείνων που κινούνται νομικά για να διεκδικήσουν τα χρήματά τους. Μετά τον Ρινάλντι, προσφυγή κατέθεσε και ο 27χρονος διεθνής μέσος από το Μάλι, Γιακούμπα Σιλά, που αγωνίστηκε δανεικός για ένα εξάμηνο από τη Μονπελιέ. Αμφότερες οι υποθέσεις μάλιστα θα εκδικαστούν την προσεχή Δευτέρα (25/6) από την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της ΕΠΟ, μαζί με 38 ακόμη, μεταξύ των οποίων για Λάρισα, ΠΑΣ Γιάννινα, Ηρακλή, Σπάρτη, Απόλλων Λάρισας, Αιγινιακό και Αναγέννηση Καρδίτσας. 

Αναλυτικά οι υποθέσεις: 

1. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ (MARCO JOVANOVIC) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

2. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΣΜΑΝ (SANDI KRISMAN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ(ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

3.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΕΜΑΝΓΙΑ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ (NAMANJA MLADENOVIC) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

4. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΑΒΑΡΟ ΑΡΜΕΡΟ ΧΟΑΚΙΝ (NAVARRO ARMERO JOAQUIN) κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

5. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΝΙΚΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

6.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΡΙΚ ΓΟΥΑΝΤΟΜ ΓΟΥΟΡΝΤΕΝ(ERIC WUADOM WARDEN) κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

7. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΛΙΩΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

8. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

9. ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

10.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

11.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΣΙΟΦΟY ΑΝΤΡΕΙ (GIOFU ANDREI)κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ Α-ΝΑΒΟΛΗΣ)

Εισηγητής:

12.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

13.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

14.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

15.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛ ΦΟΥΡΤΖΙΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

16.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ ( ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

17.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΜΠΡΟΥΝΟ ΑΡΑΟΥΖΟ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

18.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΞ ΑΝΑΒΟ-ΛΗΣ)

19.ΠΡΟΠ/ΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

20.ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΤΟΣ κατά ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΕΠ 1908(ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

21.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΤΟΥΣΙΑΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904

22.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904

23.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙ-ΤΣΑΣ ΑΣ 1904

24.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΣ 1904

25.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908

26.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ κατά ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

27.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΠΑ ΣΥΛΛΑ (YACOUBA SYLLA) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙ-ΚΟΣ ΑΟ

28.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΡΕΤΤΑ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

29.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΤΑΒΟΝΓΚΑ ΧΙΜΟΝΤΖΙ (TAWONGA CHIMODZI) κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

30.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΑΡΟΣ κατά ΠΑΕ ΣΠΑΡΤΗ ΑΕ

31.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΣΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΟ ΡΙΝΑΛΝΤΙ(PATRICIO LAUTARO RINALDI) κατά ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ

32.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

33.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

34.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΑΒΙΔ ΙΒΑΝΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

35.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

36.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

37.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

38.ΠΟΔ/ΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΑΚΟΣ κατά ΠΑΕ ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ


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