Μεγάλη ασέβεια των Γερμανών στο γκολ του Κρόος - Χειρονομίες και σπρωξίματα στους πάγκους! (vid)

Το γκολ του Τόνι Κρόος στο 95' πανηγυρίστηκε έξαλλα από τον πάγκο της Γερμανίας, αλλά η κατάσταση ξέφυγε λίγο, καθώς κάποια μέλη των "πάντσερ" πήγαν μπροστά στον πάγκο των Σουηδών και έκαναν χειρονομίες, με αποτέλεσμα να οξυνθεί η ατμόσφαιρα και να πέσουν... σπρωξίματα.

Η κατάσταση δεν άρεσε καθόλου στους ανθρώπους της Σουηδίας, που μετά το τέλος του ματς εξέφρασαν τα παράπονά τους για αυτή την ενέργεια των Γερμανών.

«Κάποιοι από τους Γερμανούς πανηγύρισαν την ανατροπή τρέχοντας προς το μέρος μας και κάνοντας χειρονομίες μπροστά στο πρόσωπο μας, κάτι που ήταν ενοχλητικό και εκνευριστικό. Πολλοί από τους παίκτες μου ενοχλήθηκαν. Παλέψαμε για 95 λεπτά και μόλις σφυρίζει ο διαιτητής το τέλος του αγώνα το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να ανταλλάξεις χειραψίες και να φύγεις. Είμαι πολύ εκνευρισμένος. Σε καμία περίπτωση δεν αντιδράς όπως αυτοί», είπε ο τεχνικός των Σκανδιναβών, Γιάνε Άντερσον.

Allow glory dynamics to be in victory, not in another's loss. #worldcup #GermanySwedenpic.twitter.com/pedQrY3FRc