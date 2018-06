Χαμόγελα στον ΠΑΟΚ - Χάνει τον ποιοτικότερο παίκτη της η Βασιλεία!

Τον καλύτερο παίκτη του ρόστερ της θα χάσει η Βασιλεία, αφού ήρθε σε συμφωνία με τη Σαουθάμπτον για την παραχώρηση του Μοχάμεντ Ελιουνούσι στους "Αγίους".

Η μεταγραφή του Νορβηγού επιθετικού θα κοστίσει 16 εκατομμύρια λίρες στην αγγλική ομάδα και πρόκειται για καλό νέο για τον ΠΑΟΚ, που βλέπει την αντίπαλό του στον β΄προκριματικό του Τσάμπιονς Λιγκ να χάνει έναν πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή.

Ο Ελιουνούσι αγωνίζεται από το 2016 στην Βασιλεία έχοντας 24 γκολ σε 84 συμμετοχές και είναι διεθνής με την Εθνική Νορβηγίας, ενώ πέρυσι πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με 13 γκολ και 17 ασίστ.

SKY SOURCES: @SouthamptonFC agree fee in region of £16m for Basel winger Mohamed Elyounoussi. #SSN