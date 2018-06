Συγκλονίζει η αποκάλυψη για Εμπαπέ μετά την Αργεντινή - Εκεί δίνει τα χρήματά του!

Μια είδηση που είναι ακόμα πιο σημαντική από όσα πέτυχε στο ματς με την Αργεντινή ο Κιλιάν Εμπαπέ ήρθε στο φως μετά την πρόκριση της Γαλλίας στους "8" του Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, είχε δηλώσει πριν ταξιδέψει για την διοργάνωση της Ρωσίας πως δεν θέλει να πληρώνεται όταν παίζει με την Εθνική του ομάδα.

Έτσι, ανακοίνωσε ότι τα χρήματα που δικαιούται από την παρουσία του στην Γαλλία (περίπου 300.000 ευρώ), θα δοθούν όλα σε ιδρύματα για παιδάκια.

Μπράβο του!

