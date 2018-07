Αδιανόητο: Τόσο ανέβηκε η αξία της Γιουβέντους αν πάρει τον Ρονάλντο!

Η φημολογία μετακίνησης του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Γιουβέντους έναντι 100 εκατομμυρίων ευρώ αποκτά ολοένα και περισσότερη βάση, εξέλιξη η οποία σε κάθε περίπτωση αποφέρει τεράστια οικονομικά οφέλη στην «Γηραιά Κυρία» πριν καν προκύψει συμφωνία!

Συγκεκριμένα, η αξία της "Γηραιάς Κυρίας" στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο εκτοξεύτηκε από τα 665 στα 825 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών ενώ η τιμή της μετοχής από τα 0.67 στα 0.82 ευρώ!

