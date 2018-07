H ευκαιρία της χρονιάς στις ΗΠΑ!

Iσόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση της North Carolina FC με την Charleston Battery για το USL (δεύτερη κατηγορία) στις ΗΠΑ. Οι γηπεδούχοι ωστόσο έχασαν μία μυθική ευκαιρία στο 97ο λεπτό της συνάντησης, όπου πρώτα τους στέρησε το γκολ ο αντίπαλος αμυντικός διώχνοντας πάνω στη γραμμή κι ακολούθως το δοκάρι. Δείτε το βίντεο:

Oh my god. North Carolina FC just gave us both the best and worst thing I've ever seen in my life...