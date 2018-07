Συγκινεί το αντίο του Σέρχιο Ράμος στον Κριστιάνο Ρονάλντο (ΦΩΤΟ)

«Τα γκολ σου, οι αριθμοί σου και όσα κερδίσαμε μαζί μιλούν από μόνα τους. Έχεις κερδίσει ένα ξεχωριστό μέρος στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Σαν ''Μαδριτίστας'', θα σε θυμόμαστε για πάντα. Ήταν ευχαρίστηση να παίζω δίπλα σου. Μια μεγάλη αγκαλιά και καλή τύχη», έγραψε ο Ράμος για τον Ρονάλντο, που πήρε μεταγραφή για τη Γιουβέντους.

.@Cristiano, your goals, your numbers and everything we've won together speak for themselves. You have earned a special place in the history of @RealMadrid. As Madridistas we'll remember you always. It's been a pleasure to play alongside you, bicho. Big hig and good luck! pic.twitter.com/NaywaDd3gw