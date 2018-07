Πονηροί οι Άγγλοι - Έτσι πήγαν να μαχαιρώσουν πισώπλατα την Κροατία!

Ένα... μπαμπέσικο γκολ πήγαν να βάλουν τα "τρία λιοντάρια" στον χθεσινό ημιτελικό με τους Κροάτες, σε μία φάση που πέρασε από αρκετούς στα "ψιλά". Ενώ οι παίκτες της "χρβάτσκα" πανηγύριζαν το τέρμα που μόλις είχαν πετύχει, Λίνγκαρντ και Ράσφορντ πήγαν να συνεχίζουν το παιχνίδι, βγαίνοντας στην επίθεση! Φυσικά ο Τούρκος διαιτητής Τσακίρ επανέφερε τη μπάλα στη σέντρα καθώς οι Κροάτες ακόμα πανηγύριζαν κοντά στην εστία των Άγγλων. Δείτε το βίντεο:

In case you missed it England tried to score against Croatia yesterday while they were celebrating