Με βασικούς το Βέλγιο, αρκετές αλλαγές η Αγγλία - Οι 11άδες του μικρού τελικού

Οι συνθέσεις:

Βέλγιο (Μαρτίνεθ): Κουρτουά, Αλντερβάιρελντ, Κομπανί, Βερτόνχεν, Μενιέ, Σαντλί, Βίτσελ, Αζάρ, Τίλεμαν, Ντε Μπρόινε, Λουκάκου.



Αγγλία (Σάουθγκεϊτ): Πίκφορντ, Ρόουζ, Στόουνς, Μαγκουάιρ, Τρίπιερ, Τζόουνς, Ντελφ, Ντάιερ, Λόφτους-Τσικ, Κέιν, Στέρλινγκ.

Here are the teams for #BELENG! #WorldCup pic.twitter.com/Wv14Z5zrXW