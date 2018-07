Συγκινητικό σχόλιο από Μαρτίνς στο twitter για τους πληγέντες των πυρκαγιών

Ο Πέδρο Μαρτίνς τοποθετήθηκε με σχόλιο στο twitter για την τραγωδία στην Ελλάδα και εξέφρασε την στήριξή του στους πληγέντες.

«Η καρδιά μου είναι δίπλα σε όλους όσοι έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές στην Ελλάδα. Τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους πυροσβέστες για το ακούραστο έργο τους, και τη διεθνή κοινότητα για την στήριξή της. Ζητώ από όλους να είναι ασφαλείς και να συνεισφέρουν όπως μπορούν», ανέφερε.

My heart is with everyone affected by the fires in Greece. My sincere thank you to the firemen for their tireless work, and to the international community for all the support. I ask everyone to be safe and to contribute in any way they can. pic.twitter.com/m8Ui2x0jH4