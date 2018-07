Μεγάλη έκπληξη – Χωρίς Νεϊμάρ οι υποψήφιοι για τον κορυφαίο της σεζόν (ΒΙΝΤΕΟ)

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι για το βραβείο «Τhe Best», το οποίο δίνεται από την FIFA στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν.

Αίσθηση προκαλεί η απουσία του Νεϊμάρ από τη δεκάδα των υποψηφίων, με τον Βραζιλιάνο να πληρώνει ουσιαστικά τον τραυματισμό του μεσούσης της σεζόν, που τον κράτησε για αρκετό καιρό εκτός δράσης.

Για τη φετινή διαδικασία υπολογίζονται τα πεπραγμένα των παικτών από τις 3 Ιουλίου του 2017 έως στις 15 Ιουλίου του 2018 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 24 Σεπτεμβρίου σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο.

Η δεκάδα των υποψηφίων:

Κριστιάνο Ρονάλντο

Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αντουάν Γκριεζμάν

Εντέν Αζάρ

Χάρι Κέιν

Κιλιάν Εμπαπέ

Λιονέλ Μέσι

Λούκα Μόντριτς

Μοχάμεντ Σαλάχ

Ραφαέλ Βαράν

