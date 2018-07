Θέος ο Κλοπ - Έκανε ντου στη συνέντευξη Τύπου του Γκουαρδιόλα

Ετσι κι αλλιώς, βέβαια, τόσο ο Γιούργκεν Κλοπ όσο και ο Πεπ Γκουαρδιόλα συνηθίζουν να κάνουν... εντύπωση και το κατάφεραν άλλη μια φορά. Το παιχνίδι έχει τελειώσει και ακολουθεί η συνέντευξη Τύπου.

Πρώτος μιλά ο Ισπανός τεχνικός, αλλά οι δηλώσεις του διακόπτονται από την... εισβολή του Γερμανού στην αίθουσα. Ο Γκουαρδιόλα αντιδρά αμέσως και, μάλιστα, καλεί τον Κλοπ να δώσουν μαζί συνέντευξη Τύπου. Τελικά, ο προπονητής της Σίτι ολοκληρώνει τις δηλώσεις του για να πάρει θέση ο τεχνικός της Λίβερπουλ.

Δείτε τι συνέβη:

Jurgen Klopp upstages Pep Guardiola at his own press conference