Εκπληκτική η εμφάνιση της Πάρμα στην επάνοδό της στη Serie A! (ΦΩΤΟ)

Τρία χρόνια μετά τον υποβιβασμό της στην τέταρτη κατηγορία η Πάρμα επέστρεψε εκεί που της αρμόζει και οι άνθρωποί της αποφάσισαν να βγάλουν μια φανέλα... ωδή στην ιστορία της.

Συγκεκριμένα, την έκαναν μαύρη συμβολίζοντας τις... στάχτες από τις οποίες αναγεννήθηκε ξανά η ομάδα και φυσικά με έναν σταυρό με μπλε και κίτρινο χρώμα, που κοσμεί διαχρονικά τις εμφανίσεις της.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό και η φανέλα έγινε ανάρπαστη τις πρώτες 24 ώρες!

Δείτε τη:

The return of Parma comes with this delightful kit.



“Black like the ashes from which we rise again!” pic.twitter.com/T3409eaD1M