Απίθανη ατάκα Τότι: «Αν ερχόταν ο Μέσι στη Ρόμα, θα πήγαινα στο αεροδρόμιο»!

Σε συνέντευξή που παραχώρησε ο άλλοτε εμβληματικός αρχηγός της Ρόμα, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι σημειώνοντας, μάλιστα, ότι δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να πάει ακόμα και στο αεροδρόμιο σαν απλός φίλαθλος, για να τον υποδεχθεί αν αποφάσιζε κάποια στιγμή στην καριέρα του να μετακομίσει στη Ρόμα!

