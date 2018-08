Πήγε στην Έβερτον με τατουάζ «Ι will never walk alone» ο Ντιν!

126 views 0 shares

Πρόκειται φυσικά για φράση που παραπέμπει στον διάσημο ύμνο της Λίβερπουλ, κάτι που ήδη σχολιάζεται επικριτικά από οπαδούς της Έβερτον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αριστερός μπακ έχει στο στήθος του τατουάζ που γράφει «I will never walk alone», κάτι το οποίο θυμίζει τον ύμνο της μισητής συμπολίτισσας Λίβερπουλ «You´ll never walk alone». Κοινώς, ο Ντιν την... πάτησε!