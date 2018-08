Έμαθε αντιπάλους ο ΠΑΟΚ - Με αυτή την ομάδα θα παίξει αν περάσει την Σπαρτάκ!

Τον νικητή του ζευγαριού Μπενφίκα - Φενέρμπαχτσε θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ, σε περίπτωση που ξεπεράσει το εμπόδιο της Σπαρτάκ Μόσχας, κι αυτό γιατί η ευρωπαϊκή ομοσπονδία θέλει να αποφύγει ενδεχόμενη συνάντηση της ρωσικής ομάδας με την ουκρανική Ντιναμό Κιέβου.

Έτσι στην κλήρωση της Δευτέρας, ο ΠΑΟΚ θα μάθει μόνο τη σειρά των αγώνων με τους Πορτογάλους ή τους Τούρκους.

Δείτε και το σχετικό tweet της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

#UCL @UEFA confirms that if #PAOK beat @fcsm_official will face the winner of @SLBenfica - @Fenerbahce pic.twitter.com/YWV91H5PfY