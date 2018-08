Ανατριχίλα: Οι οπαδοί της Σέλτικ τραγουδούν την δική τους version του «You’ ll Never Walk Alone»! (vids)

39 views 0 shares

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται απόψε στην καυτή ατμόσφαιρα του "Σέλτικ Παρκ" απέναντι στη Σέλτικ και οι οπαδοί της σκωτσέτζικης ομάδας έχουν προσφέρει άπειρα, εκπληκτικά highlights από την παρουσία τους στις εξέδρες.

Η μεγαλύτερη ανατριχίλα είναι όταν οι φίλοι των Κελτών τραγουδούν την δική τους εκδοχή του πασίγνωστου "You' ll Never Walk Alone", κάτι που δεν αποκλείεται να δούμε και σήμερα πριν το παιχνίδι με την Ένωση.

Πάρτε μια γεύση...