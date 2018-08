Συγκινητική ανάρτηση του Ινιέστα για τον Χάρκε

H ανάρτηση του Ινιέστα περιλαμβάνει τέσσερις φωτογραφίες, συνοδευόμενες από την λεζάντα «Εννιά χρόνια χωρίς εσένα, αλλά θα είσαι πάντα μαζί μας. Μας λείπεις, Ντάνι.» Μεταξύ των φωτογραφιών βρίσκεται και ο πανηγυρισμός του τέρματος που σημείωσε ο ίδιος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010. Ένα τέρμα που αφιέρωσε στον Χάρκε και στην συνέχεια στάθηκε αρκετό για να στέψει την Ισπανία Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. O Ντάνι Χάρκε άφησε την τελευταία του πνοή σαν σήμερα στις 8 Αυγούστου του 2009, σε ηλικία μόλις 26 ετών. Ο άτυχος ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή προσβολή στο ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η Εσπανιόλ κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της στην Φλωρεντία, την ώρα μάλιστα που μιλούσε στο τηλέφωνο με την επτά μηνών έγκυο σύντροφό του. Ο Καταλανός στόπερ αποτέλεσε γέννημα - θρέμμα των ακαδημιών της Εσπανιόλ, με την οποία κατέκτησε το Κόπα Ντελ Ρέι το 2006 και ένα χρόνο αργότερα έφτασε στον τελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ, έχοντας προπονητή τον Ερνέστο Βαλβέρδε. Προβολή εικόνας στο Twitter

9 años sin ti pero siempre estarás con nosotros. Te echamos de menos, Dani.



9 years without you, but you will always be with us. We miss you, Dani. pic.twitter.com/Lki6eIVPXO