Μεγαλείο από τους οπαδούς της Λίβερπουλ – Τρομερή αποθέωση για Κάριους στο Άνφιλντ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τί κι αν οι μνήμες από τα τραγικά λάθη του στον τελικό του Champions League είναι ακόμα νωπές;

Οι φίλοι της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν τον Λόρις Κάριους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναγκάζοντάς τον μάλιστα να συγκινηθεί!

Στο 73ο λεπτό του φιλικού με την Τορίνο στο Άνφιλντ ο Κάριους πέρασε αλλαγή στη θέση του Άλισον και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, ενώ ο ίδιος με τη σειρά του ευχαρίστησε τους φίλους της Λίβερπουλ για την υποδοχή που του επεφύλαξαν!

Thank you Anfield for this reception! #YNWA #LK1 @LFC pic.twitter.com/Ex5jIiQNZs