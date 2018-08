Κάλεσμα του Μαρτίνς στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει Λουκέρνης (ΦΩΤΟ)

Ο Πέδρο Μαρτίνς θα πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού στο αποψινό ματς με τη Λουκέρνη.

Μέσω Twitter ο Πορτογάλος τεχνικός απηύθυνε κάλεσμα στους φιλάθλους της ομάδας του, ζητώντας τη στήριξή τους για την κρίσιμη αναμέτρηση.

«Αυριο είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν. Ελπίζουμε να έχουμε την πλήρη υποστήριξη των φιλάθλων μας για να ξεκινήσουμε με μία σημαντική νίκη», έγραψε ο Μαρτίνς.

Tomorrow is the first official match of the new season. We hope to have the full support from the stadium so we can start with an important victory! https://t.co/XIJPXtY77A