Αξιέπαινη κίνηση: Οπαδός της ΑΕΚ χάρισε φανέλα του σε φίλο της Σέλτικ με κινητικά προβλήματα (ΦΩΤΟ)

Σε μια εξαιρετική και αξιέπαινη κίνηση προχώρησε ένας φίλος της ΑΕΚ στο χθεσινό ματς με τη Σέλτικ στην Γλασκώβη.

Συγκεκριμένα, κατευθύνθηκε προς έναν φίλο των Σκωτσέζων με κινητικά προβλήματα και του δώρισε τη φανέλα του, σε μια από τις πιο όμορφες στιγμές της βραδιάς, όπου χειροκροτήθηκε και από τους Κέλτες οπαδούς.

Great gesture at front of Lisbon Lions stand as an AEK fan goes up to a few disabled Celtic fans at front and hands over his jersey. Cheered by both sets of fans in vicinity. #celticfc #aekathens pic.twitter.com/IKMoJd866K