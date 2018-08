Οριστικό: Κανονικά στην αποστολή για ΑΕΚ το μεγάλο αστέρι της Σέλτικ!

Ο Μούσα Ντεμπελέ θα ταξιδέψει κανονικά στην Αθήνα με την αποστολή της Σέλτικ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Γάλλος επιθετικός και μεγάλος αστέρας της Σέλτικ κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την αναμέτρηση και δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι 100% για να παίξει.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντεμπελέ ακολούθησε κανονικά την αποστολή της ομάδας και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

