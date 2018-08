Θα δούμε... μπαλάρα - Τα σπάει η νέα μπάλα του Champions League (ΦΩΤΟ)

Η UEFA έκανε γνωστή τη νέα μπάλα του Champions League, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη φετινή διοργάνωση αρχής γενομένης από τα πλέι οφ.

Σε αυτά συμμετάσχουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, οι οποίοι βέβαια ελπίζουν να μπουν στους ομίλους και να κλωτσούν τη νέα μπάλα για πολύ καιρό ακόμα.

Όπως μπορείτε να δείτε στην παρακάτω φωτογραφία, η μπάλα της νέας σεζόν είναι εντυπωσιακή, με το μπλε χρώμα να κυριαρχεί με... πινελιές τα άσπρα αστέρια.

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreate pic.twitter.com/EmRE6BvxNb