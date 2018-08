Δεν σταματά τα μαγικά - Νέα γκολάρα του Ινιέστα στην Ιαπωνία (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ιαπωνικό πρωτάθλημα φαίνεται πως παραείναι εύκολο για τον Αντρές Ινιέστα, ο οποίος έχει ήδη προλάβει να πετύχει δύο γκολ με τη φανέλα της Βίσελ Κόμπε και μάλιστα αμφότερα είναι καταπληκτικά.

Το πιο πρόσφατο... έργο τέχνης του Καταλανού παικταρά σημειώθηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Σανφρέστε Χιροσίμα μετά από ωραία ατομική ενέργεια και τρομερό σουτ.

Δείτε το γκολ:

THE "MAGICIAN" THE "BRAIN" ANDRES INIESTA CONTINUES DEMONSTRATE HE HAVE A LOT OF MAGIC IN HIS BOOTS, FEW MINUTES AGO THE AMAZING GOAL HE MADE IN JAPAN WITH HIS TEAM THE VISSEL KOBE. @andresiniesta8 @vissel_kobe #AndresIniesta #VisselKobe #Japan #Japon pic.twitter.com/kIEfV7VOYw