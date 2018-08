Απίστευτο - Ο Αλμέιδα έκανε ντεμπούτο ως... τερματοφύλακας! (ΦΩΤΟ)

Ο Ούγκο Αλμέιδα ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδέμικα της Πορτογαλίας με τρόπο που δεν μπορούσε να φανταστεί.

Και αυτό γιατί ο πρώην άσος της ΑΕΚ κλήθηκε να κάνει την πρώτη του συμμετοχή με τη φανέλα της νέας του ομάδας ως τερματοφύλακας!

Στην εντός έδρας ήττα της ομάδας από την Πάσος Φερέιρα με 1-0, ο Αλμέιδα αναγκάστηκε να φορέσει τα γάντια του και να υπερασπιστεί τα γκολπόστ στο τελευταίο τρίλεπτο του αγώνα εξαιτίας αποβολής του γκολκίπερ της Ακαδέμικα.

Θυμίζουμε ότι ο Πορτογάλος άσος είχε αγωνιστεί ως τερματοφύλακας και για λογαριασμό της ΑΕΚ στον περσινό ημιτελικό Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό.

Former Portuguese Hugo Almeida came on for his debut as Academica's third and final sub.



The goalkeeper then got sent off for a tackle outside the box (never a sending off) so Almeida went in goal



He kept a clean sheet though, but Academica lost 1-0 pic.twitter.com/x09FSQyVIj