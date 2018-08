Έριξε εν ψυχρώ κλωτσιά μπροστά στα μάτια του διαιτητή και δεν πήρε ούτε κάρτα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μπορεί να γκρινιάζουμε για τη διαιτησία στην Ελλάδα, όμως ακόμα και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως στην Premier League γίνονται... εγκλήματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη στο ματς της Κάρντιφ με τη Νιούκαστλ, στο οποίο ο Κένεντι των φιλιξενούμενων έριξε κλωτσιά εν ψυχρώ στον Καμαράσα μπροστά στα μάτια του διαιτητή και δεν είδε ούτε κίτρινη κάρτα!

Δείτε τη φάση:

Kenedy still playing Vs Cardiff No red card



pic.twitter.com/tF2z9leXgf