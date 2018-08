Απίστευτη υποδοχή - «Βούλιαξε» το αεροδρόμιο για τον… ποδοσφαιριστή Μπολτ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μετά την απόσυρσή του από τον στίβο ο Γιουσέιν Μπολτ φιλοδοξεί να ξακινήσει νέα καριέρα ως ποδοσφαιριστής.

Μετά τα δοκιμαστικά στη Γερμανία, ο Τζαμαϊκανός σούπερ σταρ βρίσκεται στην Αυστραλία, όπου θα δοκιμαστεί στην ομάδα των Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς.

Όπως είναι φυσικό η άφιξή του ήταν το πρώτο θέμα και στο αεροδρόμιο των περίμεναν εκατοντάδες θαυμαστές του για να τον υποδεχτούν.

«Συμβαίνει στα αλήθεια! Έχω πει σε όλο τον κόσμο ότι θέλω να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ξέρω ότι θα κάνω τα πάντα για τους Μάρινερς. Χαίρομαι που μου δίνουν την ευκαιρία να τους δείξω τις ικανότητές μου. Αγαπώ την Αυστραλία κι ελπίζω να γίνει το νέο μου σπίτι», είπε στις δηλώσεις του ο Μπολτ.

Wherever @usainbolt goes, the world follows!



The eight-time Olympic gold medallist has arrived at Central Coast Mariners ahead of his trial pic.twitter.com/uwGKx7gRtc