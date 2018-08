«Τακουνάκι» σκέτη μαγεία – Αδιανόητη γκολάρα από τον Βάσκες της Σεβίλλης! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Σεβίλλη διέλυσε τη Ράγιο Βαγιεκάνο με 4-1 εκτός έδρας, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αντρέ Σίλβα, που πέτυχε τρία γκολ.

Ωστόσο, το πιο όμορφο από τα τέρματα της Σεβίλλης το πέτυχε ο έτερος σκόρερ της ομάδας, Φράνκο Βάσκες, που άνοιξε το σκορ με ασύλληπτο «τακουνάκι» στην κίνηση!

Δείτε το γκολ:

Franco Vázquez rounded off a smart move to put .@SevillaFC ahead inside the opening 15mins #RayoSevillaFC #LaLiga #PureSport pic.twitter.com/8JGIRtDyD1