Δεν υπάρχει αυτό το αρνητικό στατιστικό για τον Ντε Χέα! (ΦΩΤΟ)

Ο 27χρονος κίπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό ρεκόρ μετά το Μουντιάλ της Ρωσίας.

Συγκεκριμένα, σε επίσημα παιχνίδια τόσο με την εθνική του αλλά και με τους «κόκκινους διαβόλους», έχει δεχθεί 10 γκολ σε 14 σουτ αντιπάλων του που πήγαν στην εστία, ενώ έχει καταφέρει να αποκρούσει μόλις τέσσερα από αυτά...

10 - In competitive games since the start of the 2018 World Cup, David de Gea has conceded 10 goals from his last 14 shots on target faced for Manchester United and Spain combined. Glum. pic.twitter.com/Hk2T64n916