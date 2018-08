Απίστευτο καρφί Κρόος για την ώρα διεξαγωγής του Ρεάλ - Χετάφε: «Συνήθως τέτοια ώρα...» (ΦΩΤΟ)

Μπορεί η Ρεάλ Μαδρίτης να κέρδισε 2-0 τη Χετάφε όμως ο Τόνι Κρόος πέταξε το... καρφί του μέσω twitter για την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης, η οποία ξεκίνησε στις 22:15 ώρα Ισπανίας.

«Είμαι πιο χαρούμενος από όσο φαίνεται, αλλά συνήθως κοιμάμαι τέτοια ώρα», έγραψε με καυστικό τρόπο στο twitter ο Γερμανός μέσος.

I am happier then it seems, but usually I am asleep at this time. pic.twitter.com/MWy9W9URry