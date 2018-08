Νέα καριέρα για Μπολτ: Ξεκίνησε προπονήσεις με τους Μάρινερς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τις προπονήσεις με τους Μάρινερς της Αυστραλίας άρχισε ο Γιουσέιν Μπολτ, ανοίγοντας μια καινούργια σελίδα στην καριέρα του.

«Είμαι εδώ, για μένα, οι άνθρωποι πάντοτε θα λένε αυτό που θέλουν να πουν. ακριβώς όπως όταν βρισκόμουν στο στίβο, οι άνθρωποι έλεγαν πολλά πράγματα για μένα, αλλά πάντα αποδείκνυα ότι ήταν λάθος» είπε ο Μπολτ, ενώ ο προπονητής των Μάρινερς, Μάικ Μάλβι, δήλωσε ότι ο σπρίντερ θα μπορούσε να είναι έτοιμος για έναν φιλικό αγώνα στις 31 Αυγούστου.

«Αυτός ο τύπος είναι νικητής. Χρειάζεται μεγάλη νοητική ικανότητα για να κερδίσεις οκτώ χρυσά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν μπορέσει να περάσει λίγο από αυτό στους παίκτες μου, για να προσπαθήσουν να φτάσουν στην κορυφή, αυτό θα μπορούσε να είναι σπουδαίο» ήταν τα λόγια του Μάλβι.

Just a bit of piggy-in-the-middle with @usainbolt pic.twitter.com/uzCNUhQR4m