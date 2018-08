Μπελάδες για Ολυμπιακό: Άνοιξε φάκελο για όσα έγιναν στο Καραϊσκάκη η UEFA!

Την πληροφορία ότι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ξεκίνησε έρευνα για όσα έγιναν στο "Γ. Καραϊσκάκης", στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μπέρνλι, μετέδωσε στο twitter, δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ της αγγλικής ομάδας.

Πάντως, όπως αναφέρει ο φάκελος που άνοιξε η UEFA δεν έχει να κάνει με τα "γεγονότα του ημιχρόνου", που ανέφερε ο τεχνικός της Μπέρνλι, Σον Ντάις, αλλά με την ρίψη αντικειμένων, άναμμα φωτοβολίδων και μπλοκαρισμένων σκαλιών, τα οποία μπορούν να επιφέρουν ποινές στους Ερυθρόλευκους.

UEFA have opened disciplinary proceedings against Olympiakos following last night’s game, for the throwing of objects, blocking off of stairways and setting-off of fireworks. Nothing relating to half-time events. Case to be heard on September 27 #twitterclarets