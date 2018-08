Επίσημο: «Έσκασε» μεταγραφή αμυντικού στον ΠΑΟΚ!

Την απόκτηση του Αλίν Τόσκα με την μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2019 ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, πριν ανακοινωθεί η μεταγραφή, ΠΑΟΚ και Μπέτις είχαν έναν απίθανο διάλογο στο twitter, προαναγγέλοντας ουσιαστικά τη συμφωνία τους για τον Ρουμάνο μπακ.

"Αγαπητή Μπέτις, χρειαζόμαστε έναν αριστερό μπακ και το ποδοσφαιρικό μας τμήμα, μας πρότεινε τον Αλίν Τόσκα. Ποια είναι η γνώμη σας" ρώτησαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μέσω του λογαριασμού τους, για να απαντήσουν άμεσα εκείνοι της Μπέτις πως: "Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, μπορείτε να τον υπογράψετε με τη μορφή δανεισμού".

Dear @RealBetis we need a left back and our football department proposed @ToscaAlin. What’s your thoughts?