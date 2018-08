Δημοσίευμα - βόμβα για Αμπράμοβιτς: Βγάζει την Τσέλσι στο «σφυρί»;

Σκέψεις αποχώρησης από την Τσέλσι φέρεται να κάνει ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς, σύμφωνα με όσα αναφέρει σήμερα η "Sunday Times".

O Ρώσος μεγιστάνας αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με την βίζα του, που δεν του επιτρέπει να ταξιδέψει στην Αγγλία και ως εκ τούτου έχει μείνει μακριά από τα διοικητικά δρώμενα του αγγλικού συλλόγου.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, αυτός είναι και ο λόγος που σκέφτεται να αποχωρήσει από την Τσέλσι, αξιώνοντας το ποσό των 2 δισ. λιρών από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο.

Μάλιστα, φέρεται να έχει αναθέσει σε βρετανική τράπεζα επενδύσεων να βρει ενδιαφερόμενους επενδυτές από την Κίνα, την Αμερική και την Μέση Ανατολή, ενώ μεταξύ των υποψήφιων αγοραστών βρίσκεται και ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράτκλιφ.

Από την μεριά της η Τσέλσι διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί αποχώρησης του Ρώσου μεγιστάνα.

SUNDAY TIMES: Bobbies on beat slashed by a third #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/d57H6pYf4Y