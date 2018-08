Τρομερό σχόλιο από την ΠΑΕ Άρης στην ανακοίνωση του Σιώπη (ΦΩΤΟ)

914 views 0 shares

Ο Μανώλης Σιώπης βρίσκεται από το απόγευμα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη και κατευθείαν επισκέφθηκε το γήπεδο και τα γραφεία της ομάδας του Άρη.

Μάλιστα οι Κίτρινοι ανήρτησαν και μία φωτογραφία του διεθνή μέσου από το "Κλεάνθης Βικελίδης" και σχολίασαν: "The pitbull is here"!



Ιδού: