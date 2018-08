Επιμένουν για τον παικταρά - Τον στέλνουν στον Παναθηναϊκό, οι Πράσινοι το διαψεύδουν!

Παρότι ο Παναθηναϊκός διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει κλείσει τον εξτρέμ Καμίλ Γκροσίτσκι, καθώς η μοναδική μεταγραφή ξένου θα αφορά σε επιθετικό, ένας Πολωνός δημοσιογράφος δίνει συνέχεια στο θέμα, ρίχνοντας πάντως τους τόνους.

Συγκεκριμένα ο Σεμπάστιαν Στασζέφσκι της ιστοσελίδας "Sport.pl" έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter:

«Ο Καμίλ Γκροσίτσκι υποτίθεται ότι θα πήγαινε δανεικός στον Παναθηναϊκό, αλλά το θέμα περιέργως καθυστερεί. Ο Καμίλ είναι διστακτικός. Εδώ και καιρό όλα ήταν συμφωνημένα, αλλά κάποιος τον επηρέασε και τον έπεισε να καθυστερήσει. Δεν τίθεται πάντως θέμα να πάει στη Γαλατάσαραϊ».

Kamil Grosicki ma niby iść na wypożyczenie do Panathinaikosu, ale sprawa dziwnie się przeciąga. Waha się sam Kamil. Od dawna wszystko było dogadane, ale ktoś zbił go z tropu i nakłonił do zwłoki. Na pewno nie ma tematu Galatasaray, które było nieudanym pomysłem Zahaviego @sportpl