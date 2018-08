Άνω-κάτω ο Απόλλωνας - Αποκάλυψη Ίσμαελ: «Ο πρόεδρος με απείλησε»!

«Η συνεργασία με τον Απόλλωνα Σμύρνης σταμάτησε σήμερα. Ο πρόεδρος με απείλησε και προσπάθησε να επηρεάσει την αρχική ενδεκάδα, όπως και τις αλλαγές που θα έκανα στη διάρκεια του ματς. Είναι αδύνατο για μένα να δουλέψω κάτω από αυτές τις συνθήκες", σχολίασε σε ανάρτησή του στα social media ο Γερμανός τεχνικός!

My collaboration with Apollo Smyrnis is ending today.The president threatened me and attempted to influence the starting eleven as well as the substitutions to be made during match-day. It’s impossible for me to work under these conditions @pguillou42 @SkySportDE @BILD @RMCsport