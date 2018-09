Ο Ουέσλι Σνάιντερ φτιάχνει ομάδα στην Ελλάδα - Μπάλα στη Λέσβο για τους πρόσφυγες

515 views 0 shares

Ο Γιόχαν Κρόιφ υπήρξε ο φιλόσοφος του ποδοσφαίρου. Με μυαλό «ξυράφι», ο «Ιπτάμενος Ολλανδός» ξεχώρισε στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο για τις αδιαμφισβήτητες ποδοσφαιρικές ικανότητες του, αλλά και για τις απόψεις που ανέπτυξε, σε θέματα που αφορούν στην διαπαιδαγώγηση των νέων και άπτονται της κοινωνικής ευαισθησίας. Ο Γιόχαν Κρόιφ -για πολλούς ο κορυφαίος άνθρωπος που έπαιξε με την «στρογγυλή θεά»- υπήρξε συνεχιστής της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του εκ των κορυφαίων δασκάλων του λαοφιλέστερου παιχνιδιού, Ρίνους Μίχελς, αφήνοντας τόσο ποδοσφαιρική, όσο και κοινωνική παρακαταθήκη.

Στις ημέρες μας, τις συγκεκριμένες δράσεις, που εδράζονται στην φιλοσοφία του Γιόχαν Κρόιφ, εκφράζει και το Ιδρυμα που φέρει το όνομά του. Προσφάτως, ο -πρώην- διεθνής Ολλανδός μεσοεπιθετικός, Ουέσλι Σνάιντερ, έγινε ένας από τους βασικούς πρεσβευτές του "Johan Cruyff Foundation"!

Και σχεδόν άμεσα κινητοποιήθηκε, προκειμένου να συλλέξει -μέσω δωρεών- το απαιτούμενο χρηματικό ποσό, έτσι ώστε να επιτύχει τον πρώτο στόχο που έθεσε αναλαμβάνοντας αυτήν την θέση. Στόχος που έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα, δεδομένου ότι ο Σνάιντερ, συγκεντρώνει χρήματα για να δημιουργήσει καμπ ποδοσφαίρου για παιδιά στην Λέσβο!

«Είμαι υπερήφανος που έγινα πρεσβευτής του "Johan Cruyff Foundation"! Πιστεύω ότι είναι εκπληκτικό να βοηθάς παιδιά, που θέλουν να εξελιχθούν μέσω του αθλητισμού», γράφει χαρακτηριστικά στο προσωπικό του μήνυμα ο Σνάιντερ και συνεχίζει: «Όνειρό μου, είναι να δημιουργήσουμε ένα ποδοσφαιρικό καμπ (σ.σ. Cruyff Court) κοντά στο Κέντρο υποδοχής προσφύγων, στο ελληνικό νησί της Λέσβου και σε συνεργασία με το Foundation and the Movement on the Ground Foundation του Τζόνι ντε Μολ. Ειδικά τα παιδιά των προσφύγων, χρειάζονται έναν ασφαλή χώρο για να παίζουν. Θα με βοηθήσεις; Κάνε μία δωρεά»...

H γνωστή-άγνωστη σχέση του Σνάιντερ με την... Λέσβο

Τον Μάρτιο του 2001, ο 16χρονος τότε, Ουέσλι Σνάιντερ, βρέθηκε στην Λέσβο, για δύο φιλικές αναμετρήσεις της εθνικής Ολλανδίας (U17) απέναντι στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Τότε ο Σνάιντερ ανήκε στην ομάδα νέων του Άγιαξ, ενώ ένα χρόνο μετά το φιλικό, έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα του «Αίαντα». Οι αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στις 12 και 14 Μαρτίου 2001, έγιναν στο Στάδιο «Κώστας Κεντέρης» και το Εθνικό Στάδιο Μυτιλήνης αντίστοιχα. Στο πρώτο εξ αυτών, όπου ο Σνάιντερ αγωνίστηκε καθ` όλη τη διάρκεια του αγώνα, Ελλάδα και Ολλανδία ήρθαν ισόπαλες 1-1, ενώ στο δεύτερο, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επικράτησε της Ολλανδίας με σκορ 2-1.

