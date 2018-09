Τον έκανε ρεζίλι στον διαιτητή: «Δεν είδες τι έκανε ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ;» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ρεζίλι στον διαιτητή του φιλικού των ΗΠΑ με την Βραζιλία έκανε τον Νεϊμάρ ο αμυντικός της Νιούκαστλ, Ντεάντρε Γέντλιν για ένα φάουλ που καταλογίστηκε υπέρ του άσου της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Γέντλιν πλησίασε τον διαιτητή μετά το μαρκάρισμα και του είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έβλεπες τι έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο;»...

Δείτε το βίντεο:

Yoo Yedlin has me dying over here, making fun of Neymar and his dives.



"Did you watch the World Cup???"



pic.twitter.com/34P7kKDVSH