Γκολάρα με φάουλ, πέναλτι Πανένκα και ασίστ με ραμπόνα ο απίστευτος Σουάρες! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Λουίς Σουάρες έκανε απίστευτα πράγματα στη φιλική νίκη της Ουρουγουάης με 4-1 επί του Μεξικού.

Ο σταρ της Μπαρτσελόνα αφού σκόραρε πρώτα με φοβερή εκτέλεση φάουλ, πέτυχε και δεύτερο γκολ από την άσπρη βούλα αλά Πανένκα και για το τέλος φυλούσε μια εκπληκτική ασίστ με ραμπόνα στον Περέιρο!

Απολαύστε τον!

Luis Suárez put on an incredible show in #MEXURU tonight.



#Golazo on a free kick

#Panenka penalty

#Rabona assist



Three moments of spectacular individual brilliance, leading #Uruguay to 4-1 win over #Mexico. Amazing to watch!#Partidazo #ElPistolero #Barça pic.twitter.com/uo1ONcxmEt