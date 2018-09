Κορυφαίος και με... διαφορά ο Ελ Καντουρί

Ομάρ Ελ Καντουρί αναδείχθηκε Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης της περασμένης αγωνιστικής με τον Πανιώνιο, από τον κόσμο του ΠΑΟΚ

Αναλυτικά όσα αναφέρει το paokfc.gr:

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη για την 2η αγωνιστικής της Super League Σουρωτή.

Είναι μία από τις έδρες που πάντα κρύβουν παγίδες για κάθε αντίπαλο. Η Νέα Σμύρνη αποδείχθηκε αφιλόξενη για τον Δικέφαλο και ο Πανιώνιοςέβαλε δύσκολα στους παίκτες του Ράζβαν Λουτσέσκου, οι οποίοι όμως κατάφεραν να βρουν λύσεις και να φύγουν με ένα σημαντικό τρίποντο.

Ο Ομάρ Ελ Καντουρί ήταν ο παίκτης που έκρινε την τύχη της αναμέτρησης με ένα πολύ όμορφο τέρμα. Ο Μαροκινός πήρε την ασίστ από τον Σάκχοφ με πλάτη στο τέρμα, γύρισε και από πλάγια θέση δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους.

Πέρα από το τέρμα ο άσος του Δικεφάλου είχε εξαιρετική παρουσία στο γήπεδο, αγωνιζόμενος για άλλη μία φορά σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Έτρεξε πολύ, συνέβαλε τα μέγιστα στο αμυντικό κομμάτι ενώ ήταν κομβικός στην επιθετική γραμμή.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match ο Καντουρί επικράτησε των συμπαικτών του με ποσοστό 28,36% και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Εβγέν Σάκχοφ. Ο Ουκρανός μέσος πήρε φανέλα βασικού και έκανε μία γεμάτη εμφάνιση όντας κυρίαρχος στη μεσαία γραμμή με συμβολή σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Χοσέ Κρέσπο. Ο Ισπανός ήταν απολαυστικός σε ένα ακόμα παιχνίδι. Πάθος, ένταση, καίριες επεμβάσεις και καθαρό μυαλό, ώστε η ομάδα του να φύγει με το clean sheet από τη Νέα Σμύρνη.