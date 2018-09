Ήρθε στην Τούμπα, είδε τον ΠΑΟΚ και ανέβηκε στον Όλυμπο με φανέλα της ομάδας! (ΦΩΤΟ)

Στην "οικογένεια" του ΠΑΟΚ πρέπει να λογίζεται πλέον ο Νικολάους Μάρσαλ, ο οποίος ήταν ο απεσταλμένος της UEFA στο γήπεδο της Τούμπας στην αναμέτρηση με την Μπενφίκα.

Ο Μάρσαλ φαίνεται πως εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και μετά τον αγώνα έμεινε για λίγες ημέρες ακόμα στην Ελλάδα και μάλιστα πήγε για ορειβασία στον Όλυμπο, ανεβαίνοντας στην κορυφή, φορώντας την φανέλα του ΠΑΟΚ!

«Ο ΠΑΟΚ κέρδισε έναν ακόμα φίλαθλο μετά το παιχνίδι εναντίον της Μπενφίκα. Ο Διευθυντής αγώνα της UEFA, Νικολάους Μάρσαλ σκαρφάλωσε στον Όλυμπο φορώντας τη φανέλα μας», έγραψε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter.

