Ο Ζορζ Γουεά έπαιξε ξανά μπάλα στα 51 του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σχεδόν 15 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση και μερικούς μήνες μετά την εκλογή του στην προεδρία της πατρίδας του, ο θρύλος του αφρικανικού και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου φόρεσε και πάλι φανέλα, σορτσάκι και ποδοσφαιρικά παπούτσια και μπήκε στο γήπεδο.

Παρά τα αρκετά παραπανίσια κιλά του, ο Γουεά άντεξε 79 λεπτά πριν αποχωρήσει για τον πάγκο υπό αποθέωση.

Δείτε το βίντεο:

President George Weah of Liberia at age 51 takes a free kick and tries a few trick on @NGSuperEagles defence. You are never too old to fulfil a dream. pic.twitter.com/oXqOEBfsgi