O Βεράτι πήγε να κάνει φάρσα στον Μπαμπέ, αλλά την... πάτησε

O Ιταλός άσος πάτησε έναν ψεκαστήρα με σκοπό να καταβρέξει τον συμπαίκτη του αλλά το... αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμενε.

Δείτε τι συνέβη:

Marco Verratti tried to use a sprinkler to prank Kylian Mbappe in training...



But the trick backfired on the PSG midfielder!