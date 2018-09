Ζλάταν και τα μυαλά στα κάγκελα - Έφτασε τα 500 τέρματα με σούπερ γκολάρα (ΒΙΝΤΕΟ)

Ήταν το 43ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα των Γκάλαξι με το Τορόντο και την ομάδα του Ζλάταν να χάνει με 3-0. Τότε ο Σουηδός σούπερ σταρ πήρε την μπαλιά με πλάτη προς το τέρμα και με ένα αεροπλανικό την έστειλε στα δίχτυα μειώνοντας σε 3-1. Για την ιστορία οι Γκάλαξι έχασαν το ματς με 5-3.

Zlatan's 500th career goal couldn't have been more Zlatan. https://t.co/avxU45A2q7