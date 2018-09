Στο ίδιο... τραπέζι με Μέσι-Κριστιάνο ο Γκριεζμάν

185 views 0 shares

O Αντουάν Γκριεζμάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισπανική εφημερίδα As, μίλησε για το βραβείο The Best της FIFA, σημειώνοντας ότι εκείνο της «Χρυσής Μπάλας», έχει μεγαλύτερο κύρος, ενώ είπε ότι θεωρεί τον εαυτό του διαφορετικό παίκτη από τον Ρονάλντο, τον Μέσι, τον Νεϊμάρ.

«Ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο της FIFA είναι κρίμα που δεν υπάρχουν περισσότεροι πρωταθλητές κόσμου. Κάναμε ένα μεγάλο Μουντιάλ και το σύνολο της ομάδας άξιζε αυτό το βραβείο: Μπαπέ, Βαράν, Καντέ, έκαναν ένα καταπληκτικό Μουντιάλ. Πιστεύω ότι η «Χρυσή Μπάλα» έχει μεγαλύτερο κύρος, περισσότερη ιστορία, το έχω στο μυαλό μου και υπάρχουν ακόμα τρεις μήνες για να δώσω τα πάντα», είπε ο Γάλλος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να παρακολουθήσει κάποιος το ποδόσφαιρο. Είναι ξεκάθαρο ότι είμαι διαφορετικός παίκτης από τον Κριστιάνο, τον Μέσι, τον Νεϊμάρ ή τον Μπαπέ. Είμαι στην κορυφή, αλλά μπορώ ακόμα να βελτιωθώ. Προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πληρέστερος. Δεν θα σημειώσω 50 γκολ, αλλά θα προσπαθήσω να βοηθήσω επιθετικά και να δουλέψω για την ομάδα. Ναι, πιστεύω ότι μπορώ ήδη να καθήσω στο τραπέζι του Μέσι και του Κριστιάνο, αλλά ξέρω επίσης ότι μπορώ να πάω ακόμη καλύτερα».