Επική παρουσίαση της νέας φανέλας του ΠΑΟΚ με Κούδα και Πέλκα - Τρομερό ΒΙΝΤΕΟ!

O ΠΑΟΚ παρουσίασε επίσημα τη νέα, τέταρτη, φανέλα της ομάδας μέσω ενός πολύ ωραίου βίντεο, στο οποίο συμμετέχουν ο Δημήτρης Πέλκας με τον θρυλικό Γιώργο Κούδα.

"Τιμώντας την κληρονομιά μας - Ξαναγράφοντας την ιστορία μας - Το μέλλον ήταν πάντα εδώ", αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Δείτε το βίντεο:

Honouring our legacy Rewriting our history ⚪ The Future was always here Limited Retro Jersey 2018-19 #PAOK #TheFutureIsHere #4thKit #retro pic.twitter.com/XU1qdkr9GB