Παρεξήγηση! Τελικά πανηγύρισε το γκολ του Φιρμίνο ο Σαλάχ (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολλοί τον παρεξήγησαν πως δεν πανηγύρισε το γκολ του Ρομπέρτο Φιρμίνο, με το οποίο η Λίβερπουλ νίκησε με 3-2 την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ.

Η αλήθεια, όμως, είναι άλλη για τον Μοχάμεντ Σαλάχ και φαίνεται ξεκάθαρα από το παρακάτω βίντεο, στο οποίο ο Αιγύπτιος πανηγυρίζει κανονικά το νικητήριο τέρμα του Βραζιλιάνου συμπαίκτη του.

Δείτε το βίντεο:

Salah ACTUALLY celebrated Firmino’s goal. He was happy and took his relief out on the bottle afterwards. He really needs a break. pic.twitter.com/mq2rfmGo6s