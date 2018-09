Ανακοίνωσε αποστολή για τη Μπέτις ο Μαρτίνς! Είναι μέσα ο Τουρέ; (ΦΩΤΟ)

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το ματς της πρώτης αγωνιστικής του Europa League εναντίον της Μπέτις στο "Γ. Καραϊσκάκης".

Ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, αφήνοντας εκτός τον ανέτοιμο Γιάγια Τουρέ, αλλά και τον Ματίας Ναουέλ.

Αναλυτικά η αποστολή:

Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης, Σα, Ομάρ, Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Γκερέρο, Χασάν

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μπέτις. / The players selected for the @EuropaLeague's match against @RealBetis #olympiacos #UEL #squadlist pic.twitter.com/47xhp1SU1M